"Certains disaient que je me trompais" : quand Jorthy Mokio fait taire ses détracteurs

Jorthy Mokio a vécu une soirée inoubliable sous le maillot de l'Ajax au stade Roi Baudouin contre l'Union SG. Le Belge de 16 ans a marqué son premier but pour les Amstellodamois en Ligue Europa. Rejoindre le club néerlandais lorsqu'il était encore à La Gantoise était-il alors le choix idéal ?

Mokio a entamé sa formation à La Gantoise, où il a rapidement été perçu comme un talent exceptionnel. Le club belge souhaitait le conserver, mais a dû céder face à l'intérêt des grands clubs européens.

Ajax, un choix idéal ?

Vincent Kompany l'a appelé personnellement, et Barcelone était également intéressé. Finalement, Jorthy Mokio a choisi l'Ajax d'Amsterdam. Le transfert a suscité beaucoup de remous, car il ne voulait pas prolonger son contrat avec La Gantoise.

Selon Het Laatste Nieuws, le père Thierry aurait exigé une part importante en cas de vente de Mokio, tandis que les Buffalos étaient prêts à aller très loin pour le conserver plus longtemps.

La grande décision

La progression a été rapide, car le joueur de 16 ans est déjà dans l'équipe première de l'Ajax. "Quand il a quitté La Gantoise pour l'Ajax, beaucoup de gens avaient un avis. Certains disaient que je me trompais."

"Je pense qu'aujourd'hui, on peut dire que c'était le bon choix. À l'Ajax, ils osent donner leur chance aux jeunes joueurs. Plus qu'à n'importe quel autre club belge. L'Ajax est une bonne école pour Jorthy. C'était la décision parfaite. Et il était prêt. Jorthy est né avec ce talent. Maintenant, il doit continuer à travailler dur et apprendre", déclare aujourd'hui le père Thierry dans le journal.