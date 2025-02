"J'étais limite soulagé" : Mehdi Bayat fait le bilan de la situation de Charleroi

Mehdi Bayat fait le point sur la situation de Charleroi. Entre transferts ratés, tensions avec certains supporters et play-offs 1, le Franco-Iranien se confie.

Dans un contexte où Charleroi n'a réalisé aucun transfert entrant et une récente tension avec la T4 suite au lancement de fumigènes contre l'Union, le directeur exécutif des Carolos, Mehdi Bayat, a décidé de se confier. C'est un homme d'affaires somme toute optimiste qui s'est présenté en interview.

"Nous ne sommes pas loin. Selon les statistiques officielles, on mérite d'y être", souligne le natif de Téhéran au micro de L'Avenir lorsqu'on évoque une qualification en play-offs 1 des Zèbres. "C'est une réalité qui doit être dite. Cette saison est bonne."

Suite au départ d'Oday Dabbagh, le club wallon aurait pu recruter un autre avant-centre avant la fin du mercato. L'administrateur délégué explique pourquoi ça ne s'est pas fait : "Nous étions réunis avec le staff. Nous sommes restés jusqu'à 23 heures. L'idée, c'était de savoir si on allait transférer un attaquant. J'ai posé la question au coach : 'Est-ce qu'on en fait un pour dire de le faire ?' Finalement, on a tenté d'attirer Thomas Henry. Quand son agent m'a dit que ça serait compliqué, on a stoppé nos recherches et on a terminé en mangeant un McDo tous ensemble. J'étais limite soulagé."

"Financièrement, on devait faire attention car on a décidé de ne vendre aucun cadre l'été dernier ou cet hiver", pointe Bayat. "L'arrivée d'un attaquant était conditionnée au départ de Dabbagh. On s'est battu pour le vendre plus tôt, mais il ne voulait pas aller au Maroc ou en Égypte. On n'allait pas le forcer. Et puis, Aberdeen arrive en fin de mercato. À ce moment-là, je me pose la question : faut-il le garder ? Lui voulait partir. Il faut être juste avec tout le monde."

Des tensions avec la T4

Après avoir confirmé que l'intérêt pour Thibault Rambaud était proche d'aboutir, l'homme d'affaires revient sur les tensions avec les T4 : "Je ne comprends pas les reproches. La frange la plus virulente est arrivée en même temps que moi. On a grandi ensemble. On se connaît tous très bien. Il y a eu des périodes où on s'est très bien entendu. D'autant plus que j'ai toujours été ouvert au dialogue, peut-être même un peu trop."

Le directeur espère apaiser les choses : "Je ne veux pas de conflit. Je cherche vraiment à ce qu'on aille tous dans le même sens. On supporte le même club. J'espère du plus profond de mon cœur que les interdits reviendront la saison prochaine, avec un état d'esprit différent. Le laxisme au Mambourg, c'est fini."