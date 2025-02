Déçu par un penalty manqué et un but annulé, le Cercle perd encore des plumes face à Westerlo et tombe dans la zone rouge

Le Cercle de Bruges et Westerlo se sont quittés sur un partage, 1-1. Les Groen & Zwart ont pourtant eu les occasions pour prendre les trois points.

Suite à la victoire du KV Malines à l'Union, le Cercle de Bruges et Westerlo étaient encore plus sous pression avant leur duel. Le Cercle se retrouvait soudainement treizième, tandis que Westerlo était une place au-dessus avec le même nombre de points.

Les deux équipes ne voulaient surtout pas perdre et une longue phase d'observation a marqué le début de rencontre. Le Cercle était néanmoins dominant, Nunes ayant manqué une reprise devant un but pourtant ouvert après 25 minutes. Et sur l'action suivante, ce sont les Campinois qui ont ouvert la marque.

Yow a trouvé Sakamoto, le Japonais a pénétré dans les seize mètres et a placé le ballon dans le coin opposé. Le Japonais, arrivé cet hiver a Westerlo, a inscrit son troisième but en quatre matchs (0-1, 26e).

Le Cercle loupe un penalty, égalise, mais perd deux points

Le Cercle n'a pas abandonné et a obtenu un penalty cinq minutes avant la pause après une faute de Bayram sur Magnée. Felipe Augusto s'est placé derrière le ballon, mais le gardien de but de Westerlo, Jungdal, a choisi le bon côté et a arrêté un penalty mal frappé (44e). Avant la pause, Utkus a encore frappé le poteau, et malgré une domination claire en termes d'opportunités, Westerlo est rentré aux vestiaires avec un retard.

À l'heure de jeu, le Cercle se rapprochait de l'égalisation, Agyekum a trouvé le chemin des filets, mais la VAR a annulé l'égalisation pour une position de hors-jeu dans la construction du but. Le Cercle a aussi dû attention aux contres, Delanghe ayant dû empêcher Alcocer de marquer le 0-2.

Un quart d'heure avant la fin, le Cercle de Bruges a finalement obtenu son égalisation. Nunes a trouvé Minda, dans les seize mètres, qui a placé le ballon au premier poteau (1-1, 73e). Le Cercle a ensuite cherché la victoire, sans la trouver.

Le Cercle et Westerlo ont donc fini par partager nul et ça ne fait les affaires d'aucune des deux équipes. Le Cercle reste treizième, Westerlo douzième. Lors de la prochaine journée, le Cercle se déplacera à Courtrai, tandis que Westerlo recevra Charleroi.