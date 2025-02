C'est donc si simple ? Un ancien de Premier League a découvert notre championnat grâce à une série de coïncidences : "C'est une histroire assez drôle"

Rajiv Van la Parra tente de mener le Beerschot vers le maintien. La manière avec laquelle il a rejoint le club après la clôture du marché des transferts est assez remarquable.

Rajiv van La Parra compte plus de 150 matchs en Angleterre (Championship et Premier League confondus). À 33 ans, il découvre aujourd'hui le championnat belge et son bas de tableau avec le Beerschot. Monté au jeu contre Charleroi il y a une semaine, il était titulaire contre La Gantoise hier.

Il était pourtant sans club depuis six mois : "C'est en fait une histoire assez drôle", raconte-t-il à la Gazet van Antwerpen. "J'étais en train de me détendre sur le canapé à la maison et de parcourir les sites d'actualités sportives, jusqu'à ce que je tombe sur un article sur Dirk Kuyt au Beerschot. Cela m’a donné l’idée de lui envoyer un message".

La filière néerlandaise

Van La Parra n'avait pas le numéro de l'entraîneur du Beerschot, mais il l'a obtenu par l'intermédiaire d'un ami. "Qu’avais-je à perdre ? Dirk m'a répondu qu'il avait parlé par coïncidence avec Alex Pastoor, mon entraîneur à Almere la saison dernière, le matin même" se marre-t-il.

Pastoor a aussi joué un rôle en se montrant élogieux à l'égard de l'attaquant surinamien. Kuyt a donc été voir le joueur "pour voir où j'en étais physiquement". La rencontre a débouché sur trois jours de tests avec le groupe à partir du mercredi.

Le samedi, il signait un contrat de six mois au Kiel. Et le dimanche, il montait déjà au jeu pour la dernière demi-heure. Hier, Rajiv van La Parra était même déjà titularisé pour la première fois par Dirk Kuyt. Après six mois hors du circuit, le garçon a visblement faim de football.