Le Maroc et la Belgique se disputeront Ali Maamar : "Je ne m'en préoccupe pas pour l'instant"

Pour la première fois depuis qu'il a intégré l'équipe A, Ali Maamar a été titularisé à son meilleur poste : arrière droit. Il semble avoir dépassé Thomas Foket dans la hiérarchie.

À la place de Thomas Foket, on consulterait les fenêtres de mercato encore ouvertes à l'heure actuelle (par exemple : la MLS), car avec la perspective d'une élimination en Coupe d'Europe, les opportunités de temps de jeu vont se réduire pour lui. Ce dimanche, il est en effet apparu clair que Foket n'était même plus n°2 dans la hiérarchie au back droit.

Ce rôle échoit désormais à Ali Maamar, titularisé en l'absence de Sardella (suspendu). Une septième apparition en équipe A pour le jeune latéral, qui n'est plus retourné avec le RSCA Futures cette année. Tout en modestie, il est venu s'exprimer face à la presse après la rencontre.

Ali, es-tu surpris de la vitesse à laquelle les choses se passent pour toi ici ?

Surpris, oui et non, parce que je travaille très dur pour tout ça. Je suis fier d'intégrer de plus en plus ce noyau A, et maintenant c'est à moi de continuer à travailler pour prouver que j'ai ma place ici.

Tu te sens de plus en plus légitime sur le terrain ?

Bien sûr, comme je l'ai dit, je travaille dur aux entraînements pour prouver qu'à mon poste, je peux être le meilleur. C'est la mentalité à avoir. J'essaie de donner mon maximum, puis la décision revient au coach.

Tu n'es pas étonnant de voir que tu es, par exemple, passé au-dessus d'un Thomas Foket dans la hiérarchie en l'absence de Sardella ?

(il hésite) Je n'aime pas dire "au-dessus". Moi, je suis juste à la disposition du coach. Que ce soit avec les U23 ou les A, ce sont deux divisions professionnelles et il faut y faire ses preuves pour convaincre l'entraîneur.

Quelle est ta relation avec Killian Sardella ? Est-ce que c'est un peu un exemple pour ta génération ?

Quand j'étais en U23, je regardais beaucoup ses matchs, car il était en équipe première et c'était mon obiectif. Mais je ne parle pas beaucoup avec lui. Je suis quelqu'un d'introverti (sourire). Je ne parle pas beaucoup dans le vestiaire. Mais bien sûr, des gars comme Sardella, comme Foket, qui ont beaucoup plus d'expérience que moi, je prends exemple sur eux, tout en essayant d'amener ma touche à moi.

Tu es introverti dans le vestiaire, mais tu te lâches sur le terrain ?

(sourire) J'essaie d'avoir de la personnalité dans mon jeu, c'est différent en-dehors des terrains mais j'oublie ça une fois sur la pelouse. Je donne tout pour la victoire de l'équipe. Le coach me dit de jouer mon jeu, que comme je fais bien les choses à l'entraînement, je n'ai qu'à reproduire ça en match ; je ne ressens pas vraiment de pression par rapport à ça.

Est-ce que tu as un modèle à ton poste ?

Oui, j'aime beaucoup Achraf Hakimi. D'autant plus parce qu'il joue en équipe nationale, et quand on voit la Coupe du Monde qu'il a fait... Pour moi, c'est le meilleur du monde à son poste. Il y en a d'autres, bien sûr, comme Kyle Walker, Trent Alexander-Arnold. J'essaie de prendre un peu de tout le monde et d'ajouter ma touche à moi, en espérant un jour arriver à ce niveau-là.

Ton choix pencherait plutôt en faveur du Maroc à l'heure actuelle ?

Je n'ai pas envie de m'avancer sur ces questions-là. J'ai déjà joué en équipe nationale belge, en U17, maintenant j'évolue avec le Maroc en U20 et je m'y épanouis.

Et si on t'appelle en A, ce sera difficile de dire non... ?

Il y a beaucoup de grands joueurs au Maroc, ce serait un honneur d'être appelé mais j'en suis loin. Je ne veux pas m'avancer sur ce sujet.

Mo Ouahbi est ton coach en U20 au Maroc. C'est la bonne personne pour t'aider, il a aussi l'expérience d'Anderlecht...

Il a été longtemps ici, il connaît le système, sait comment ça se passe et m'encourage beaucoup en équipe nationale comme ici. Je joue au poste d'arrière droit en équipe nationale, comme aujourd'hui, même si j'ai jusqu'à présent surtout joué à gauche en club. Quoi qu'il en soit, nous verrons à l'avenir ; il y a la CAN U20, mais le choix appartiendra à Anderlecht de me laisser y aller ou non (nda : la CAN U20 se joue du 26 avril au 25 mai, soit aux dates des Playoffs et de la finale de la Coupe).

Est-ce que tu as des potes en particulier dans le vestiaire de l'équipe d'Anderlecht ?

Je viens d'arriver. Tout le monde me met un peu à l'aise, et quand un jeune arrive, c'est le plus important. Je me sens déjà bien intégré, j'ai des amis dans le groupe et je m'épanouis de plus en plus. C'est très positif.