"Ça ne fonctionne pas, où est l'initiative ?" : deux cadres d'Anderlecht jouent gros et doivent oser davantage pour ne pas perdre leur place

Il reste encore quatre matchs à Anderlecht pour élever son niveau avant le début des Play-Offs. Presque personne ne pense que les Mauves seront capables d'accrocher Genk et le Club de Bruges dans la course au titre. Une fois encore, c'est vers le milieu de terrain que les regards se tournent.

Dimanche à Charleroi, il manquait évidemment un petit quelque chose dans l'entrejeu d'Anderlecht puisque Yari Verschaeren et Mario Stroeykens étaient tous les deux absents. Sur la mauvaise pelouse du Mambourg, il est rapidement devenu clair que le RSCA ne pouvait pas jouer sous pression. Une autre tactique a donc été choisie.

Près de 70 (!) longs ballons ont été envoyés vers l'avant. Ils n'ont rien donné en première période, puisque Kasper Dolberg a touché son premier ballon après... 17 minutes (oui, nous avons compté). Contre les défenses encore plus solides de Bruges et Genk, cette tactique ne fonctionnera pas. Luis Vazquez peut davantage être utilisé dans ce registre, mais l'Argentin ne sait pas garder un ballon dos au but.

Onyedika et Jashari, Bangoura et Heynen

Le problème à Anderlecht est qu'un milieu de terrain avec Rits et Dendoncker ne fonctionne pas. Ils jouent tous les deux sur le même rythme et ne sont pas assez bons dans la construction pour alimenter la ligne offensive. Thorgan Hazard s'est donné du mal, mais sa frustration a pris le dessus.

David Hubert doit trouver une solution à cela. Prenons l'exemple de Club de Bruges, où Onyedika et Jashari jouent devant la défense. Ou à Genk, avec Bangoura et Heynen. Des joueurs qui peuvent faire progresser le ballon et jouer vers l'avant, ce que Dendoncker et Rits ne font que trop peu.

En conséquence, la défense anderlechtoise se retrouve rapidement sous pression. Dimanche, lorsque le ballon arrivait vers Simic ou Hey, tout Charleroi avançait pour mettre la pression. C'est pourquoi David Hubert a besoin de Yari Verschaeren pour jouer en tant que '8'.

Un manque clair d'enthousiasme

Outre la créativité, ces derniers mois surtout, Dendoncker manque d'enthousiasme. L'ex-Diable Rouge n'était pas vraiment ravi de devoir jouer en défense, mais même au milieu de terrain, il ne montre pas vraiment qu'il veut prendre ses coéquipiers par la main. C'est pourtant ce que montre bien Jan-Carlo Simic, un jeune gars de 19 ans, en contact constant avec ses coéquipiers.

Leander Dendoncker n'a jamais vraiment été un leader et il ne guide pas vraiment ses partenaires vocalement, mais il pourrait mettre un petit peu plus d'enthousiasme dans son jeu. Car bientôt, Hubert devra choisir entre lui et Rits pour les Play-Offs. Et tout le monde le sait : à 29 ans, Dendoncker joue son avenir et doit se montrer aux autres équipes.