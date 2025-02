Ivan Leko sous pression : "Imagine les joueurs qui se battent depuis des mois et qu se retrouvent écartés après un mauvais match"

Le Standard n'a débuté son match qu'en deuxième mi-temps contre Genk. Ivan Leko s'est-il trompé dans son approche ?

Ivan Leko l'a avoué après le match : il avait passé la semaine à entraîner ses troupes dans le but de défendre haut pour surprendre Genk et mettre les Limbourgeois sous pression. Mais c'est bien le Racing qui a réussi à acculer son adversaire. L'entraîneur a été forcé de revoir sa copie, ce n'est pas passé inaperçu sur le plateau de La Tribune.

"Je n’étais pas ok avec le système de jeu utilisé. Le Standard est fort sur les transitions. Mais placé si haut, il faut que la défense puisse presser haut, car tu as des risques de t’ouvrir. Et les joueurs à la source de la récupération, ce ne sont pas les meilleures balles aux pieds pour relancer", explique Nicolas Frutos.

Fallait-il à ce point changer son fusil d'épaule ?

Philippe Albert pointe lui aussi une certaine incohérence : "Le discours de Leko avant la défaite à Westerlo était simple, il était fier de ses joueurs. Mais il prend 4-2 et puis il fait six changements" déclare-t-il, faisant notamment référence à l'entrejeu, où les trois joueurs alignés à Westerlo ont dû céder leur place.

"Imagine les joueurs qui se battent depuis des mois et qui après un mauvais match se retrouvent écartés. Je n’étais pas du tout en accord avec les choix. Autant, je le dis, Leko fait un boulot extraordinaire, mais contre Genk, il est en grande partie fautif", poursuit Albert.

L'ancien Diable Rouge est également sceptique au sujet de Gavin Bazunu : "Je pense qu’ils se sont ajoutés un problème. Matthieu Epolo, c’est un super gardien avec des passages à vide et Laurent Henkinet, c’est un super gardien. Quel message on fait passer à ces deux gardiens avec la titularisation de Bazunu ?", conclut-il. Les choix d'Ivan Leko seront attendus au tournant dans les prochaines semaines.