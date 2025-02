Le rêve est permis : le Club de Bruges va-t-il écrire une nouvelle grande page de son histoire ce mardi soir ?

Le Club de Bruges pourrait vivre une soirée historique, ce mardi soir, en cas de qualification pour les 1/8e de finale de la Ligue des Champions sur la pelouse de l'Atalanta.

C'est le grand soir. Un soir historique qui attend le Club de Bruges, ce mardi dans le Gewiss Stadium de l'Atalanta, en barrage retour de la Ligue des Champions.

Vainqueurs 2-1 de la formation italienne récente gagnante de l'Europa League au match aller, les Blauw & Zwart devront faire le gros dos à Bergame et profiter de leurs quelques contre-attaques.

Ce mardi soir, les joueurs de Nicky Hayen devront apporter la dernière pierre encore manquante à leur campagne européenne : celle de l'efficacité. Trop souvent, le Club s'est mis au niveau de son adversaire, comme l'a toujours répété Simon Mignolet, mais a trop souvent galvaudé des occasions qui auraient pu lui rapporter gros.

Cette fois, il faudra impérativement concrétiser, car les troupes emmenées par Charles De Ketelaere semblent, certes, partir avec une longueur d'avance sur papier, mais elles n'ont remporté qu'un seul de leurs six derniers matchs et ne sont pas dans la meilleure des formes. Cet Atalanta semble plus prenable que jamais.

Il y a donc une réelle possibilité d'exploit pour le Club de Bruges, qui pourrait retrouver Aston Villa ou affronter Lille en cas de qualification pour les 1/8es de finale. Mais d'abord, la première étape est d'accrocher un résultat positif dans le nord de l'Italie.