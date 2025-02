Sur la touche depuis la faillite de Diest, l'ex-Diable Rouge Danny Boffin retrouve du service dans un club de Pro League

Cette saison, le KFC Diest a aussi coulé. Le club traditionnel n'a pas réussi à régler sa dette à Voetbal Vlaanderen, entre autres, et a déclaré faillite. Les joueurs et entraîneurs sont donc libres de se trouver un nouveau club.

"Certains joueurs arrivent juste avant le début du match, je dois à chaque fois espérer que j'en aurai 14 sur la feuille." Ces mots étaient ceux de Danny Boffin, ex-Diable Rouge du RFC Liège, d'Anderlecht, de Saint-Trond et du Standard, alors entraîneur du KFC Diest, il y a quelques semaines.

L'ancien milieu de terrain, qui a notamment participé à la Coupe du Monde 1998, s'est ensuite retrouvé sans emploi après la faillite officialisée du club, début janvier.

Mais il a retrouvé un poste, dans un club de Pro League où il a évolué comme joueur et a déjà travaillé comme directeur technique et assistant de Guido Brepoels. Danny Boffin revient à Saint-Trond et devient l'entraîneur des U14 du club.

"J'ai eu des discussions positives avec le coordinateur Kevin Somers et j'ai signé un contrat jusqu'à la fin de cette saison. On verra ce qui se passe après ça."

"J'ai vu ces jeunes jouer à quatre reprises. La dernière fois, ils ont partagé contre Courtrai, 4-4. J'ai remarqué beaucoup de choses intéressantes, beaucoup de talent. Je donnerai mon premier entraînement début mars", a-t-il déclaré dans les colonnes du Belang van Limburg.