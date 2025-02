Thibaut Courtois tape du poing sur la table en Espagne : "Parfois, ça va trop loin"

Thibaut Courtois est le premier à accepter le chambrage dans les stades, il s'en sert parfois lui-même à l'attention du public adverse. Mais selon lui, certains dépassent les bornes et versent dans le racisme. Il prend comme exemple le traitement subi par Vinicius.

Thibaut Courtois était l'invité de Rio Ferdinand dans le podcast 'Rio Meets'. Il a notamment longuement parlé au défenseur anglais de Vinicius, qui est arrivé au Real Madrid en même temps que lui, jusqu'à passer le cap des 100 buts pour les Merengues.

L'attaquant brésilien est un joueur clivant. Doté de qualités techniques bien au-dessus de la moyenne, il s'attire également des critiques pour son attitude parfois provocatrice. Cela lui vaut d'être ciblé par les supporters adverses en déplacement.

"Ce n'est pas facile pour lui d'aller dans tous les stades. Si tu vas à l'un de nos matchs à l'extérieur, tu es hué dès le début. Ils lui crient dessus et essaient de le faire sortir du jeu. Ils veulent le mettre en colère. Mais je pense qu'il a appris à gérer ça. Comme Cristiano Ronaldo et Lionel Messi ont dû le faire", explique Courtois.

Le racisme, toujours bien présent

Mais le gardien du Real le confirme, cela va plus loin que de simples huées : "J'aime une bonne ambiance dans un stade et j'aime quand il y a une grande rivalité, mais quand on entend ce qu'on entend parfois dans certains stades... C'est incroyable. Parfois, ça va trop loin".

Thibaut Courtois déplore les scènes de racisme dont il a été témoin : "Il doit y avoir une tolérance zéro pour cela, je pense que parfois, nous aurions pu réagir plus fortement sur le terrain lorsque des choses se sont produites, comme à Valence (Vinicius avait été pris pour cible et exclu pour sa réaction NDLR)".