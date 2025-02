Un nouveau coach pour Mandela Keita : une légende de la Série A va vivre sa première expérience d'entraîneur à Parme

L'été dernier, Mandela Keita a quitté la Jupiler Pro League et l'Antwerp pour rejoindre la Série A et Parme contre un montant avoisinant les 12 millions d'euros.

Fort de onze titularisations et six montées au jeu en championnat, le milieu de terrain de 22 ans a disputé 740 minutes depuis le début de la saison, soit 36% du temps de jeu total.

Une première saison à l'étranger difficile, d'autant que Parme est 18e de Série A, actuel descendant, et vient de virer son entraîneur, Fabio Pecchia.

L'annonce de son remplaçant ne va pas tarder, selon le journaliste italien Fabrizio Romano, et c'est une légende du championnat italien, passée par l'AS Rome, l'Inter Milan mais aussi l'Ajax Amsterdam, qui vient le remplacer : Cristian Chivu.

Fait surprenant, l'ancien défenseur roumain de 44 ans n'a jamais entraîné une équipe première avant aujourd'hui. Il était, depuis 2018, en charge des équipes de jeunes à l'Inter, passant des U17 aux U19.

🟡🔵🇷🇴 Cristian Chivu signs in as new Parma head coach until June 2026, he’s ready for first chapter as manager in Serie A. pic.twitter.com/Vu9rxvbxtw