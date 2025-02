À la dérive en phase classique, voici comment l'équipe B du Standard peut encore sauver sa peau en D1 ACFF

Bon dernier à l'issue de la phase classique, le SL16 FC doit relever la tête pour sauver sa peau en D1 ACFF. L'équipe B du Standard entamera ses playdowns chez les U23 de l'Union Saint-Gilloise, dans une rencontre qui vaudra, déjà, six points.

Pour le SL16 FC, les grandes manœuvres commencent. Lanterne rouge de D1 ACFF à l'issue de la phase classique, la deuxième équipe du Standard doit désormais revenir sur ses concurrents en playdowns pour éviter de basculer à l'échelon inférieur pour la deuxième fois consécutive.

Catastrophique en début de saison, le Standard B avait enchainé une série de plus de dix matchs sans victoire (puisqu'il y avait eu ce forfait concédé à Binche), et presque sans point marqué, avant de voir Oliver Krause remplacé par Sébastien Grandjean.

Le contenu est bien meilleur, mais la passivité défensive bien trop présente

Les débuts de l'ancien T1 des Francs Borains avaient été prometteurs, avec des succès face à l'Union U23 et Tournai, mais la mauvaise série est repartie de plus belle avec des défaites lors des quatre derniers matchs et aucune victoire sur les six dernières rencontres.

"C'est notre pire match depuis mon arrivée", pestait Sébastien Grandjean après la débâcle d'il y a deux semaines à Tubize-Braine (3-0), tandis que le T1 regrettait la naïveté de ses troupes après le revers concédé la semaine précédente à Virton, son ancienne antre.

Il faut dire que ses troupes, elles sont particulièrement jeunes. Si l'on excepte Nacer Chadli, la moyenne d'âge du SL16 FC ne dépasse pas les 19 ans alors que Killian Lokembo, le plus âgé d'entre-eux, fêtera ses 23 ans en juin. Noubi et Ghalidi relèvent un petit peu l'âge moyen, tandis que la majorité ou presque des membres du noyau sont mineurs.

Des adultes contre des enfants, mais le maintien est une obligation"

"C'est des adultes contre des enfants", lançait Nacer Chadli après la défaite en Gaume. "Mais le maintien est une obligation." L'ancien Diable Rouge a tout résumé, car si l'objectif de cette deuxième équipe "professionnelle" est de faciliter la transition des jeunes talents vers le noyau A, voir celle-ci descendre en D2 ACFF créerait un écart beaucoup trop important avec le monde pro' initialement visé, et rendrait beaucoup moins attractif le projet "jeunes" des Liégeois.

Resserrer les boulons derrière est une priorité

Seulement, le temps presse. Les play-downs commencent et le SL16 FC n'a plus que dix journées pour récupérer les cinq points le séparant de l'Union B et de Tournai (les Rouches seraient derrière en cas d'égalité, car leurs 4.5 points à l'issue de la division ont été arrondis à l'unité supérieure) et le déplacement chez les Saint-Gillois lors de la première journée, le 1er mars, sera déjà crucial. Revenir à deux points ou être écarté à huit longueurs, ça change toute la donne avant un sprint final au terme duquel les deux dernières équipes seront reléguées.

Comme l'a souvent répété Sébastien Grandjean, c'est défensivement et au niveau de la naïveté, de la concentration, qu'il faudra resserrer les boulons. Car avec 45 pions concédés en 22 matchs de phase classique, l'équipe B du Standard n'honore pas vraiment les statistiques de l'équipe première.

Offensivement, l'équipe se porte mieux et a inscrit 13 de ses 17 buts au cours des 9 derniers matchs (avec, donc, cette victoire 5-1 face à Tournai). Mais les principaux buteurs, que sont le tout jeune Yann Gboua, le capitaine Rabby Mateta, Mahamadou Diawara et Edoly Lukoki, ont du mal à trouver le chemin des filets deux fois au cours d'une même rencontre et auront donc besoin d'une assise défensive bien plus solide pour que leurs buts se transforment en points.