Une fusion entre Seraing et le RFC Liège ? Les supporters font entendre leur mécontentement

Depuis quelques semaines, un projet de fusion est dans l'air entre Seraing et le RFC Liège. Les supporters des deux camps ne voient pas cela d'un bon oeil.

Dans l'ombre du Standard, le football liégeois a retrouvé son derby entre Seraing et le RFC Liège. Il y a trois semaines, le dernier match entre les deux équipes s'est déroulé dans des circonstances particulières.

Quelques jours avant la rencontre, des rumeurs de fusion avaient filtré dans la presse, inquiétant les supporters des deux camps. Les sympathisants du RFC Liège n'avaient pas hésité à faire entendre leur mécontentement, avec des banderoles sur lesquelles on pouvait lire que le club joue à Rocourt et non pas au Pairay.

Une potentielle fusion pourrait permettre aux Sang et Marine de disposer du stade sérésien. Les supporters des Métallos sont eux aussi opposés à l'idée, dans la crainte que l'opération ne tourne à l'absorption de leur club.

De mauvais souvenirs ravivés

Seraing avait déjà vécu une situation similaire lorsque le Standard a racheté le matricule 17 du club en 1996, laissant son voisin repartir tout en bas de l'échelle.

Hier, la question a été débattue au conseil communal de Seraing. Une délégation de supporters métallos était d'ailleurs présente et n'a pas été rassurée par ce qu'elle a entendue. La réunion d'hier a révélé une certaine impuissance : La Dernière Heure confirme que si le stade du Pairay appartient bien à la Ville, cette dernière n'a rien à dire dans le dossier.