Officiel : cadre de la dernière équipe championne d'Anderlecht, il tente sa chance en Chine

En 2016, Uros Spajic avait été loué par Anderlecht. Définitivement acquis à Toulouse après le sacre du Sporting (pour lequel il a pratiquement tout joué lors des Playoffs victorieux), le défenseur serbe s'était imposé au Lotto Park par sa fiabilité et sa solidité dans les duels.

Après 75 matchs pour les Mauves (dont 14 en Coupe d'Europe), il avait été vendu pour six millions à Krasnodar, qui l'avait ensuite loué à Feyenoord.

Spajic a également vécu une aventure en Turquie, du côté de Kasimpasa, mais aussi une période de six mois sans club. Il était ensuite retourné au pays, signant avec l'Etoile Rouge de Belgrade.

Un choix gagnant puisque l'international serbe a fait partie intégrante des deux doublés nationaux du club de la capitale. Cette saison, on l'a ainsi retrouvé dans l'arrière-garde de l'équipe en Ligue des Champions, portant notamment le brassard de capitaine contre le FC Barcelone, Benfica, le PSV, l'Inter ou encore l'AC Milan.

Uros Spajic a en fait dit adieu aux supporters en C1 : absent depuis quelques semaines, il a signé un contrat de deux ans au Beijing Guoan, quatrième du dernier championnat chinois. En Chine, Spajic sera entraîné par l'ancien coach du FC Barcelone Quique Setien et sera associé à Michael Ngadeu (ex-Gantoise) dans l'axe de la défense.

Uros Spajic officially becomes new player for Beijing Guoan from Red Star Belgrade pic.twitter.com/RIo2HlFca0