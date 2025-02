Officiel : Courtrai ne perd pas de temps et annonce déjà le remplaçant d'Yves Vanderhaeghe

C'est un autre ancien de la maison qui vient remplacer Yves Vanderhaeghe. Bernd Storck est le nouvel entraîneur de Courtrai.

Huit matchs (deux partages, six défaites) après son arrivée, Yves Vanderhaeghe n'est déjà plus l'entraîneur du KV Courtrai. L'entraîneur de 55 ans a été licencié, ce mercredi.

Pour le remplacer, les Kerels avaient la possibilité de nommer Joseph Akpala, actuel entraîneur adjoint, et de mettre Christophe Lepoint, le coach des U21, comme T2.

Mais rapidement, la direction courtraisienne a travaillé sur une piste externe, comme nous vous le révélions en exclusivité ce mercredi. Celle menant à un ancien de la maison, Bernd Storck.

Bernd Storck revient à Courtrai et remplace Yves Vanderhaeghe

Et les discussions ne se sont pas éternisées, puisque le KV Courtrai a déjà officialisé le nom du remplaçant d'Yves Vanderhaeghe, ce jeudi matin.

Bernd Storck revient donc en Jupiler Pro League, un an et demi après avoir quitté... Courtrai. Le coach allemand est aussi passé par Mouscron, le Cercle de Bruges, l'AS Eupen et le Racing Genk.