Jan Vertonghen a-t-il disputé son dernier match européen ? Le capitaine évoque son retour... et son avenir !

C'était le grand moment de la soirée au Lotto Park : Jan Vertonghen a fait un retour très attendu après plus de 6 mois d'absence. A-t-il fait au passage ses adieux à l'Europe ?

Une petite demi-heure de jeu après 6 mois et demi d'absence : "On verra comment je me sens demain", souriait Jan Vertonghen au micro de Sporza après la rencontre. Le capitaine du RSCA a été tourmenté par son tendon d'Achille toute cette saison. "Cela a duré bien plus longtemps que je le pensais".

"Initialement, j'étais censé être absent une semaine, puis deux semaines, puis quelques mois, et lors de la rééducation, un nouveau problème est apparu. Je suis content que tout ce travail ait porté ses fruits : c'est très agréable d'être de retour, surtout lors d'un match à domicile", continue-t-il.

A la 66e minute, Vertonghen a remplacé Lucas Hey. "J'aurais même pu rentrer plus tôt, mais c'est le coach qui décide. Ce qui compte, c'est l'équipe". Des propos rassurants quant à son état physique, d'autant que "Sterke Jan" a tenu bon. Pour combien de temps ? Jan Vertonghen n'est pas encore à 100%, bien sûr.

Vertonghen va-t-il continuer ?

"Je dois évidemment continuer à travailler, car j'ai été absent longtemps. C'est du moins un bon début. En raison du programme chargé, je n'ai pas pu beaucoup m'entraîner en onze contre onze, donc j'ai dû faire mon cardio d'une autre manière. Je ne suis pas un attaquant que vous pouvez faire entrer 20 ou 30 minutes, donc ce sera un peu difficile", concède le capitaine du RSCA.

L'ancien Diable Rouge a au passage essayé de motiver ses coéquipiers à croire en l'exploit. "J'y croyais vraiment. Je l'ai souligné cette semaine aussi. Si nous avions pu marquer le premier but, tout aurait été possible. Dans les deux matchs, nous avons encaissé trop de buts sur des centres et des coups de coin. Cette erreur en début de match a également posé problème".

Maintenant, qu'en sera-t-il de l'avenir de Vertonghen ? Pour tout le monde ou presque, il semblait clair qu'à 38 ans, il raccrocherait les crampons en fin de saison. Mais lui-même hésite encore. "Chaque jour peut être différent. Je sais quel genre de journée ce sera quand je sors du lit", sourit-il. "Ce matin, ça allait ; demain, peut-être que j'aurai besoin de dix minutes... Nous verrons. Je suis juste heureux d'être dans ce vestiaire avec ces gars".