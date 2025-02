Le Club de Bruges déçu par le tirage au sort ? "On nous a toujours donné la route la plus difficile depuis le début de cette campagne"

Le Club de Bruges va rejouer contre Aston Villa en Ligue des Champions. Les Blauw en Zwart ont réagi à ce tirage au sort.

Entre Lille et Aston Villa, les deux adversaires possiblement tirés au sort face à Bruges, le Club penchait clairement du côté du LOSC. En plus de découvrir un nouvel adversaire, les supporters auraient également pu organiser un convoi assez mémorable vers Lille. Ce n'est pas tous les jours qu'on a l'opportunité de disputer un huitième de finale de Ligue des Champions à l'extérieur dans un stade distant de 70 kilomètres seulement.

Mais le destin a finalement choisi Aston Villa comme adversaire. Het Nieuwsblad a recueilli les impressions brugeoises sur cette double confrontation face aux Anglais, vaincus 1-0 au Jan Breydelstadion lors de la première phase de la compétition.

"Ils ont un plus gros budget et une meilleure équipe, mais cela ne signifie pas que nous montrons moins de qualité sur le terrain. Nous nous sommes bien comportés en Ligue des Champions, même contre eux, et nous devons continuer sur cette lancée", déclare Nicky Hayen.

Le Club de nouveau comme outsider

Même son de cloche chez Simon Mignolet : "Ce sera difficile sur les deux matchs. On nous a toujours donné la route la plus difficile depuis le début de cette campagne. Et c’est encore le cas. Mais nous aimons ce rôle d’outsider. Contre Lille, les occasions étaient peut-être autour de 50-50. Mais Villa Park est un beau stade avec une super ambiance. C'est un grand terrain, donc il y aura de la place pour jouer".

Chemsdine Talbi cachait moins facilement sa déception : "Je suis un peu déçu car j'aurais aimé jouer contre Lille. Cela aurait été une nouvelle équipe et j'ai des amis là-bas. Mais ce sera une nouvelle grande confrontation avec Aston Villa. C'est toujours la Ligue des Champions, donc il faut en profiter et tout donner pour le club et pour les supporters".