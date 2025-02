Tony, le nouvel ami inattendu de José Mourinho à Anderlecht : "Un souvenir pour le reste de ma vie"

Le Sporting d'Anderlecht a partagé l'enjeu face au Fenerbahçe, ce jeudi soir. Après la défaite 3-0 au match aller, tout le monde savait que la tâche serait compliquée pour les Mauves.

Le RSCA n'est donc pas qualifié pour les 1/8es de finale, mais le club bruxellois peut tout de même être fier de sa campagne d'Europa League, même si ce jeudi soir restera douloureux pour plusieurs raisons.

Le moment sympathique et léger de la rencontre est survenu en toute fin de première période, lorsque José Mourinho a mis son bras autour de Tony Legrand, steward très apprécié au Lotto Park.

Un moment immortalisé par le réalisateur, alors que le Nieuwsblad s'est entretenu avec le nouvel ami de Mourinho après la rencontre. "En fait, je ne lui ai rien dit, je ne sais pas pourquoi il a fait ça."

"Je lui ai ouvert le portail et j'ai eu droit à ce demi-câlin. C'est un moment inoubliable. Des gens réclament parfois un selfie avec Mourinho, mais dans mon cas, il est venu spontanément se placer à côté de moi. C'est un souvenir pour le reste de ma vie", a-t-il conclu.

Jose Mourinho with this steward during Anderlecht vs. Fenerbahce 😂❤️ pic.twitter.com/7zzxtYDzfd