Anderlecht éliminé de l'Europa League : plus de repos, plus de fraîcheur, un mal pour un bien ? David Hubert voit le positif

Anderlecht est éliminé de l'Europa League. Voir tout en noir ne sert à rien pour David Hubert, qui y trouve malgré tout des aspects positifs sur le plan sportif.

David Hubert a pris la relève de Brian Riemer en octobre. Depuis, Anderlecht n’a connu qu’une seule semaine sans match en milieu de semaine.

"Ce n'est pas tenable," déclare Hubert à Het Laatste Nieuws. "Quand vous jouez tous les trois jours pendant des mois, vous finissez par en payer le prix."

Dolberg, Verschaeren et Degreef sont déjà forfaits pour le match contre l'Union SG, tandis que des joueurs comme Edozie et Stroeykens restent incertains.

L'élimination en Europe pourrait donc offrir un peu de répit dans les semaines à venir. "Cela nous donne un peu plus de marge," explique Hubert. "J’espère que ça nous permettra d’apporter de la fraîcheur au groupe."

"Cela me donne aussi l’opportunité de travailler plus en détail avec l’équipe en semaine. C’est quelque chose que j’attends avec impatience, et c’est aussi crucial en vue des playoffs et bien sûr de la finale de la Coupe contre le Club de Bruges."