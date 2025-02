Bruges pas favori estime son capitaine Hans Vanaken ? "Nous avons moins à perdre, j'ai hâte d'y être"

Retrouvailles pour les Blauw & Zwart en Ligue des Champions, avec une double confrontation qui s'annonce compliquée malgré la victoire belge en novembre.

Bruges et Aston Villa se retrouveront en Ligue des Champions, le sort a remis les deux clubs en opposition suite au tirage. Bruges avait certes battu les Anglais en novembre, lors de la phase de groupe.

Toutefois, les circonstances seront bien différentes désormais, avec deux manches et surtout une équipe de Premier League lourdement renforcée offensivement durant le mercato d'hiver. Mais Bruges aura toutes ses chances, et surfe sur une vague de confiance et de positivité suite à sa grosse performance contre l'Atalanta.

Mais pour s'assurer une affiche de rêve contre Liverpool ou le PSG, Bruges doit d'abord se débarrasser d'Aston Villa : "Je suis content avec ce tirage. Nous gardons un bon souvenir de ce match. Le déplacement se fera également dans un beau stade, avec une bonne ambiance", a commenté Hans Vanaken sur Sporza.

Ce dernier estime pourtant que Villa est favori : "Ils ont terminé 4e de Premier League la saison dernière. Mais l'Atalanta était également 4e de Serie A. Nous avons moins à perdre et nous pouvons donc aborder ces matches avec confiance. J'ai hâte d'y être."

"Au tour suivant, ce sera le PSG ou Liverpool si nous passons, mais ne regardons pas encore trop loin. Aston Villa sera déjà très difficile. La place que nous occupons aujourd'hui est déjà superbe", ponctue le le capitaine brugeois.