"Même quand vous ne jouez pas, vous vous sentez important dans un groupe" : le leadership de Rudi Garcia expliqué par un ancien joueur de Lille

Aurélien Chedjou est un ancien coéquipier d'Eden Hazard au LOSC. L'ancien défenseur central a bien connu Rudi Garcia et pense que c'est un bon coach.

Cela fait déjà presque un mois que la nouvelle est tombée : Rudi Garcia est le nouveau sélectionneur des Diables Rouges. Est-ce le bon choix ? Difficile de répondre concrètement à cette question pour le moment. Un joueur qui l’a bien connu au LOSC, Aurélien Chedjou, apporte cependant une expérience rassurante.

"Rudi Garcia est un bon communicant. Quand vous n’êtes pas dans le onze de départ ou que vous jouez moins, c’est toujours lui qui va venir vous parler, vous dire que votre tour arrivera. C’est un très bon communicant", souligne l’ancien défenseur central.

"Maintenant, en tant qu’entraîneur, c’est quelqu’un avec qui on ne s’ennuie pas aux entraînements. C’est quelqu’un avec qui il y a toujours des exercices différents, semaine après semaine", souligne le Camerounais au micro de L'Equipe. "Moi, en tant qu'observateur, je pense que la communication est mauvaise autour de lui."

Rudi Garcia, un coach avec un beau parcours : "Il faut se rappeler qu’il a emmené Marseille en finale de l’Europa League et qu’il a été demi-finaliste en Ligue des Champions avec Lyon. Pour moi, c’est un bon communicant, mais aussi un bon entraîneur."

Même quand vous ne jouez pas, vous vous sentez important dans un groupe

"Sachez que quand vous ne jouez pas, il vous dira toujours pourquoi, ce qu’il attend de vous", pointe le consultant. "Je pense que si vous le faites en le regardant dans les yeux, vous serez récompensé à un moment ou un autre. Je me rappelle de cette équipe où j’entre dans l’équipe parce que mon coéquipier se blessait de temps en temps. Il y a eu des disputes entre mon coéquipier et moi, mais il est finalement parti à Schalke. J’ai pris le poste après. Si tu fais bien les choses, tu entreras dans l’équipe. C’est ça que j’apprécie chez lui. Il est toujours en train de communiquer avec les joueurs. Même quand vous ne jouez pas, vous vous sentez important dans un groupe."

Un entraîneur plutôt positif envers ses joueurs : "Comme tout entraîneur, il a des défauts, mais je retiens beaucoup de positif de lui. Pendant les séances d’entraînement, on ne s’ennuyait jamais. On avait toujours des jeux. On était heureux d’avoir touché beaucoup de ballons. Il y avait toujours une marge d’erreur qu’il pouvait accepter. Au lieu de vous gronder, il vous encourageait pour faire ressortir vos qualités."