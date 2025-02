À l'étranger ou dans une autre équipe de JPL ? Christian Burgess dévoile ses plans futurs alors que son contrat touche bientôt à sa fin

Christian Burgess se sent bien à l'Union et a entièrement rebâti sa vie à Bruxelles. Le défenseur de 33 ans explique pourquoi il espère rester dans la capitale tant qu'il le pourra.

Christian Burgess s'est installé à Bruxelles, où il a fondé sa famille et souhaiterait y rester le plus longtemps possible. L'Anglais est engagé avec l'Union jusqu'au 30 juin 2025, avec une clause et une option, comme il l'explique à Sudinfo.

Les mois à venir seront déterminants. Burgess espère prolonger son aventure. "Je me verrais bien finir ma carrière ici. J’ai une bonne relation avec le club et les gens, ce serait une belle histoire", confie-t-il. "Mais la décision appartient à la direction."

Si le club bruxellois choisit de ne pas continuer avec lui, il pourrait se tourner vers un autre club de Jupiler Pro League. "Si l’Union me dit de bouger, oui, ce serait possible", ajoute-t-il.

Un retour en Angleterre dans les divisions inférieures ?

Quant à un retour en Angleterre dans les divisions inférieures, il ne le considère pas. "Je ne retrouverais pas le même plaisir qu’ici, après toutes les belles expériences vécues en Europa et en play-offs", explique-t-il.



Le natif de Londres est en Belgique depuis 2020. Il a d'ailleurs atteint la barre des 200 matchs joués lors de la rencontre en semaine contre l'Ajax.