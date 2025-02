"L'argent ne fait pas tout" : César Huerta révèle pourquoi il a choisi Anderlecht

César Huerta est attendu comme la nouvelle pépite d'Anderlecht. Encore en phase d'adaptation à un nouveau continent et à un style de jeu différent, le Mexicain a déjà laissé entrevoir de belles promesses.

Courtisé par de nombreux clubs européens, dont l'Union, c'est finalement Olivier Renard qui a été le plus rapide à passer à l'action. Le directeur sportif savait que plusieurs clubs mexicains étaient aussi sur le coup, mais César Huerta a lui-même repoussé ces offres.

Même lorsque des sommes considérables étaient en jeu. "Il était facile de dire non à toutes ces propositions mexicaines, même si parfois cela allait très loin. Certains grands clubs me proposaient un nouveau contrat tous les six mois, avec encore plus d'argent," confie-t-il au Nieuwsblad.

Mais Huerta a un plan de carrière clair et vise le sommet : "Mon grand rêve était de jouer en Europe, et dans un club où je peux encore progresser. L'argent ne fait pas tout. J'ai préparé ce transfert pendant longtemps."

Conscient du défi physique qui l'attendait, il n'a rien laissé au hasard : "Tout se passait bien chez les Pumas, mais je savais qu'en Europe, l'intensité physique était bien plus élevée. C'est pourquoi je travaillais déjà au Mexique avec un coach personnel après les entraînements collectifs. Il continue d'ailleurs à m'envoyer des exercices supplémentaires en visio."

Les premiers tests à Anderlecht confirment que Huerta est un monstre athlétique. "C'est pour ça que je peux courir 90 minutes à pleine intensité, avec une moyenne de 11 kilomètres par match. Ma vitesse maximale a été mesurée à 36 km/h. Finalement, les grands clubs mexicains ont compris qu’ils n’avaient aucune chance," conclut le joueur.