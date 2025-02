Romelu Lukaku perd un record qu'il détenait depuis de nombreuses années

Romelu Lukaku s'est officiellement fait détrôner par Lamine Yamal. La pépite du Barça devient le plus jeune joueur à atteindre les 100 matchs en carrière.

Lamine Yamal continue de battre tous les records de précocité possibles et imaginables. L'Espagnol vient d'atteindre la barre des 100 matchs professionnels en carrière à seulement 17 ans, sept mois et quatre jours.

Le jeune ailier dépasse ainsi un certain... Romelu Lukaku. Le Diable Rouge avait quant à lui disputé 100 rencontres après 17 ans, 11 mois et un jour.

Le récent champion d'Europe avec son pays devance également un autre joueur belge, Youri Tielemans. Le milieu des Villans avait atteint les 100 matchs en carrière à l'âge de 18 ans, cinq mois et 11 jours.

C'est une prouesse de plus pour le talent du Barça, qui enchaîne les records de précocité. Il avait déjà inscrit son nom dans l'histoire en devenant le plus jeune buteur d'une compétition majeure, le plus jeune buteur du Clásico, le plus jeune joueur à figurer dans le top 10 du Ballon d'Or, ou encore le plus jeune à remporter un Euro ou une Coupe du monde.