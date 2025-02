L'ancien international allemand Mesut Özil entre en politique, mais est déjà très critiqué

Pendant sa carrière de joueur, Mesut Özil a choisi l'Allemagne et a défendu les couleurs de la Mannschaft à 92 reprises. Désormais retraité du football, l'ancien milieu offensif entame une carrière de politique... aux côtés du président turc Recep Tayyip Erdoğan.

Ancien numéro 10 d'Arsenal et du Real Madrid, entre autres, Mesut Özil avait choisi, pendant sa carrière, la nationalité sportive allemande et avait défendu les couleurs de la Mannschaft à 92 reprises, disputant notamment 3 Coupes du Monde et remportant l'édition 2014.

Retraité du football depuis bientôt deux ans (mars 2023) et son dernier passage à Basaksehir, en Turquie, Özil ne compte visiblement pas revenir tout de suite dans le monde du ballon rond, et a officiellement fait ses débuts... en politique.

Mesut Özil rejoint le parti du président Erdogan en Turquie

En effet, l'ancien joueur de 36 ans entre dans les instances du parti du président Recep Tayyip Erdoğan en tant que membre du conseil central de l’AKP, le parti "de la justice et du développement" dont Erdogan est le président général.

Özil a toujours été un partisan d'Erdogan, qui s'était par exemple rendu au mariage du footballeur en 2019. Une année plus tôt, il avait, en compagnie d'Ilkay Gundogan, rendu visite à Erdogan durant sa campagne présidentielle, ce qui avait provoqué un immense tôle en Allemagne.

Un épisode qui l'a définitivement éloigné de son "pays sportif", lui qui accusait la fédération allemande de racisme. En 2021, Özil s'est engagé à Fenerbahçe, avant de terminer sa carrière à Basaksehir. Désormais, il semble à nouveau bien fidélisé à la Turquie, et bien déterminé à aider son président.