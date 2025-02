Le Standard, Charleroi et l'Union en force : voici notre équipe de la semaine !

Sans surprise après sa belle prestation, le Standard est l'équipe qui place le plus de joueurs dans notre équipe de la semaine. Mais Charleroi et l'Union sont également à la fête !

Gardien de but

Après des premières semaines difficiles, il tient sa revanche : Gavin Bazunu a réalisé de nombreux arrêts importants et tenu son équipe en vie au Jan Breydel, permettant au Standard de prendre 3 points cruciaux pour encore rêver du top 6.

Défenseurs

Un autre Rouche prend place dans notre défense : il s'agit de Henry Lawrence, qui est certes un peu fautif sur le but brugeois (mais il se replace bien après sa glissade) mais a dans l'ensemble été très solide. Sur l'autre flanc, Zakaria El Ouahdi a été très bon, l'un des rares de Genk à tenir son rang, mais ses raids n'ont cette fois pas suffi.

Christian Burgess a mis Luis Vazquez dans sa poche et aidé l'Union à passer une soirée franchement tranquille sur la pelouse du RSC Anderlecht. Enfin, il est grand temps de rendre hommage à Jean-Kevin Duverne, arrivé cet hiver à Courtrai et qui a depuis inscrit... 3 buts en 4 matchs, depuis son poste de défenseur central !

Milieux de terrain

Commençons par les pistons avec un immanquable : Ousseynou Niang, qui est monté en puissance avec l'USG, marque un but et a un pied dans l'autre. De l'autre côté, Lazare Amani, même s'il a plus souvent évolué en 10 au Jan Breydel mais a surtout donné l'impression d'être partout.

Dans l'entrejeu, un premier Zèbre dans ce onze : Yacine Titraoui, homme du match côté carolo lors de la belle remontée carolo sur la pelouse de Westerlo.

Il cotoie... un ex-Zèbre : Nathan Rodes, milieu de terrain de Dender, une équipe peu habituée au onze de la semaine. Il a tenu la baraque alors que son équipe était réduite à 10 contre le Beerschot. Enfin, Ezechiel Banzuzi a offert un point important à OHL, qui frustre l'Antwerp en toute fin de match. Il complète ce milieu à 5.

Attaquant

Devant, un seul homme, le second joueur du Sporting Charleroi dans ce onze : Nikola Stulic, auteur d'un doublé à Westerlo. Déjà 9 buts en 15 matchs, et ce alors qu'il n'a intégré l'équipe A qu'en novembre : où en seraient les Zèbres s'il jouait depuis le début de la saison ?

Le onze :

Bazunu / Lawrence - Burgess - Duverne - El Ouahdi / Niang - Titraoui - Rodes - Banzuzi - Lazare / Stulic