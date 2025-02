Plus de Playoffs ? C'est l'Union Saint-Gilloise qui ne va pas sourire du tout

Le championnat devrait repasser à une formule à 18 sans Playoffs. Un changement qui risque de laisser un club très amer...

La fin des Playoffs, c'est la fin d'une époque et, l'air de rien, d'une habitude qui avait pris ses marques dans notre inconscient collectif : la division des points et les surprises liées à cette phase finale qui, souvent, a vu un autre club sacré champion que celui qui a fini la saison régulière en tête.

Souvent ? Pas vraiment. Disons plutôt : régulièrement. Depuis le début des Playoffs, en 2010, le titre a changé de mains entre la phase classique et les PO1 à 6 reprises - dont 3 fois d'affilée depuis 2022. De 2010 (date de début des PO1) à 2014, le RSC Anderlecht a remporté à 4 reprises le titre après avoir fini 4 fois premier en phase classique.

L'Union, club le plus "lésé" par les Playoffs

Les PO1 ont donc peut-être au final été moins souvent décisifs qu'on le penserait, mais récemment, ils ont vu trois fois d'affilée le "vainqueur" de la phase classique perdre leur place lors de la phase classique. Deux fois (2022-2024), Bruges en a profité.

Mais surtout : deux fois, l'Union Saint-Gilloise a été victime de ce système. Une fois promue, l'USG a laissé filer le titre en Playoffs au profit de Bruges ; la saison passée, l'Union a terminé la saison largement en tête... et a encore une fois perdu son titre en faveur d'un Club revenu du diable vauvert.

Cela fait de l'Union le club ayant le plus souvent perdu le titre "à cause" des Playoffs depuis 2010, et ce alors que les Bruxellois ne sont remontés en D1A qu'en 2022. Anderlecht, le Standard, Bruges et Genk ont tous laissé filer le titre une fois en Playoffs.

2009-2010 : Anderlecht (champion phase classique) - Anderlecht (champion après PO1)

2010-2011 : Anderlecht - Genk

2011-2012 : Anderlecht - Anderlecht

2012-2013 : Anderlecht - Anderlecht

2013-2014 : Standard - Anderlecht

2014-2015 : Bruges - Gand

2015 - 2016 : Bruges-Bruges

2016-2017 : Anderlecht - Anderlecht

2017-2018 : Bruges- Bruges

2018-2019: Genk - Genk

2019-2020 Bruges (covid)

2020-2021 : Bruges - Bruges

2021-2022 : Union - Bruges

2022 - 2023 : Genk - Antwerp

2023 - 2024 : Union - Bruges