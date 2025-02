Après toutes les critiques : une décision cruciale a déjà été prise concernant la réforme du championnat !

C'est ce jeudi que sera voté le nouveau format de compétition. Une chose est presque certaine, la réforme ne devrait finalement voir le jour qu'à partir de la saison 2026-2027.

Ce jeudi sera une journée importante pour le football belge. C'est aujourd'hui que sera voté le nouveau format de compétition. Et de nombreuses équipes se trouveraient déjà sur la même longueur d'onde.

On se dirige en effet grandement vers un retour à une compétition classique, avec 18 équipes et sans playoffs. Une formule qui pourrait permettre aux cadors du championnat de disputer moins de matchs, et à l'équité de revenir après la disparition de la division des points.

Ces dernières semaines, et surtout ces derniers jours, les discussions ont été intenses, car il a, un temps, été question de mettre en place cette nouvelle réforme dès le début de la saison prochaine.

La réforme, ce ne sera finalement pas pour la saison prochaine

Cette saison, les playdowns auraient donc été supprimés, puisque seul le dernier allait disputer un barrage contre le troisième de la Challenger Pro League. Un changement de réglèment qui ne peut, bien sûr, pas intervenir à trois journées de la fin. Le Standard, Gand et l'Union avaient d'ailleurs menacé d'intenter une action en justice à cet égard, tandis que les critiques étaient nombreuses sur les réseaux sociaux.

Mais selon le Nieuwsblad, une grande décision aurait été prise après toutes ces critiques. La mise en place de cette réforme concernerait désormais la saison 2026-2027, ce qui semble bien plus logique afin de la mettre en place.