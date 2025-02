Le Standard et l'Union mènent la révolte ! Trois clubs de Pro League envisagent une action en justice contre la réforme du championnat

Le nouveau format de compétition proposé ne fait pas l'unanimité. Au sein des clubs opposés à cette réforme, la résistance s'organise.

Passerons-nous vers une compétition à 18 clubs et sans Playoffs de la saison prochaine ? Plusieurs clubs entendent bien adopter ce compromis à l'issue du vote de jeudi. Mais tout le monde est loin d'être convaincu.

Du côté des opposants, on retrouve notamment le Standard, l'Union Saint-Gilloise et La Gantoise. Ces trois clubs sont des partisans des Playoffs (sans forcément soutenir la division des points par deux) et voteront contre la proposition de réforme.

Mais ils feront également entendre leur voix d'une autre manière : Het Laatste Nieuws rapporte qu'Unionistes, Liégeois et Buffalos ont fait appel à leurs avocats et envisagent une action en justice. Des clubs de D1B y songeraient également.

Des prochaines semaines bien incertaines

Plus que le rejet du format proposé, ces clubs dénoncent avant tout les changements majeurs que cela impliquerait pour l'exercice en cours. En effet, passer à 18 clubs pour la saison prochaine mènerait soudainement à l'absence de descendant direct (seul le dernier affronterait potentiellement le troisième de D1B en barrage).

Le Standard, l'Union et La Gantoise comptent appuyer sur le fait que cela pourrait fausser la fin du championnat, avec certaines équipes ayant tout d'un coup bien moins à jouer, ce qui pourrait influencer le classement final. La Pro League n'est donc pas au bout de ses peines et se réunit actuellement avec une équipe d'experts juridiques pour examiner la situation.