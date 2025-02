Première pré-liste et nouveaux entretiens, les grandes manœuvres ont commencé pour Rudi Garcia : "Je veux rester ici jusqu'à la fin de ma carrière"

Rudi Garcia a déjà dressé une première pré-liste en vue du rassemblement du mois de mars. Dans un entretien accordé au quotidien français l'Équipe, le nouveau sélectionneur des Diables a déclaré vouloir rester sur le banc de notre équipe nationale "jusqu'à la fin de sa carrière."

C'est dans un petit mois que Rudi Garcia dévoilera sa première sélection depuis sa nomination à la tête des Diables Rouges, avant le barrage aller-retour de Ligue des Nations face à l'Ukraine décisif pour rester en division A.

Un rassemblement que le nouveau sélectionneur français prépare déjà, lui qui voyage à travers les stades de Pro League chaque week-end afin de découvrir "les joueurs qu'il ne connaît pas encore bien."

Une pré-liste a déjà été établie, Thibaut Courtois en fait partie

Et Rudi Garcia a déjà dressé une première pré-liste. Dans un entretien accordé au quotidien français l'Équipe, il a déclaré avoir répertorié entre 50 et 55 joueurs susceptibles d'être appelés. Thibaut Courtois en fait bel et bien partie.

Lors de cette interview, le nouveau sélectionneur des Diables a souligné avoir échangé avec Didier Deschamps et Walid Regragui, les sélectionneurs de la France et du Maroc. "Parce que c'est nouveau, on passe d'un monde avec 50-60 matchs par saison à une douzaine de matchs quand il n'y a pas de tournoi majeur. Les deux m'ont dit d'optimiser mon temps au maximum, que ça soit dans l'organisation, dans l'établissement des sélections, la logistique,..."

Libre depuis son départ de Naples en novembre 2023, Rudi Garcia aurait pu signer dans un autre club plutôt que de rejoindre les Diables. Le Stade Rennais, notamment, était très intéressé. "Je voulais discuter avec la famille Pinault, qui détient le club, mais ça ne s'est pas fait. Désormais, je me sens à 100% belge et j'espère finir ma carrière sur le banc des Diables Rouges", a conclu Rudi Garcia.