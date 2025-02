🎥 Rayane Bounida marque un sublime coup-franc et permet à son équipe de remporter le match

À seulement 18 ans, Rayane Bounida continue d'impressionner avec l'équipe réserve de l'Ajax. Encore aujourd'hui il étale tout son talent en inscrivant un magnifique but.

Rayane Bounida, le jeune espoir belge de 18 ans, ne cesse de faire parler de lui. Lors de la 27e journée de la deuxième division néerlandaise, il a une nouvelle fois démontré son talent en inscrivant un but spectaculaire.

Ce coup franc magistral a permis à son équipe de prendre l’avantage 0-2 face au Jong Utrecht avant la mi-temps, confirmant son statut de joueur clé dans cette équipe du Jong Ajax.

Rayane Bounida etaleert zijn klasse ūüíę#jutjaj — ESPN NL (@ESPNnl) February 28, 2025

Ce but, son sixième de la saison avec l’équipe réserve de l’Ajax, témoigne de sa progression constante et de son impact sur le terrain. En seulement 10 matches, Bounida a déjà inscrit 6 buts et délivré 1 passe décisive, des statistiques impressionnantes pour un joueur de son âge.

À seulement 18 ans, il montre une maturité et une technique qui dépassent largement son âge, attirant l’attention des observateurs et des recruteurs.

Le jeune milieu offensif a une nouvelle fois prouvé qu’il pouvait faire la différence dans les moments décisifs.