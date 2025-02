De la deuxième division belge à un rôle de héros en finale de coupe : "C'est trop fou pour être vrai"

Dans le football ça peut aller très vite, l'été dernier Jari De Busser est soudainement devenu le troisième gardien de but de Lommel et a été poussé vers la sortie. Quelques mois plus tard, De Busser est maintenant le gardien de but titulaire de Go Ahead Eagles.

Jari De Busser devait entamer sa cinquième saison à Lommel SK cette année, jusqu'à ce que les propriétaires de Lommel en décident autrement. Le City Group n'a pas vu d'avenir en lui et a décidé de le reléguer au poste de troisième gardien. Une décision qui a été prise en dehors de l'avis de l'équipe technique. Cela montre une fois de plus ce qui ne fonctionne pas au sein du club belge de deuxième division. Celui qui paie, décide. En tout cas, De Busser est en bonne voie pour prouver qu'ils ont tort. Le gardien belge n'a pas eu d'autre choix que de partir, et il est arrivé aux Pays-Bas, à Go Ahead Eagles. Là-bas, il devait se battre pour le poste de premier gardien avec Luca Plogmann, une bataille qu'il semble avoir remportée à présent. Maintenant, De Busser se retrouve en finale de la Coupe des Pays-Bas, après un exploit total sur le terrain du PSV. Les Eagles ont battu les Eindhovenois 2-1, en grande partie grâce à une performance remarquable du gardien. Lorsque le PSV a entamé une offensive vers les cages de De Busser en seconde mi-temps, c'était à lui de faire ses preuves. Et c'est ce qu'il a fait, notamment avec un arrêt incroyable sur un tir d' Ivan Perisic. De Busser n'avait même pas prévu de jouer en Coupe, cette place étant normalement réservée à Plogmann. "J'avais un petit pressentiment car j'ai réalisé de bonnes performances en Eredivisie." a-t-il déclaré après le match à Oost. De Kuip Le Busser reconnaît lui-même que les choses vont vite pour lui : "Je ne peux pas vraiment y croire", affirme-t-il. "Aussi parce que cela a été une saison mouvementée pour moi. Ma mère était là et je lui ai dit : c'est fou. J'ai dû partir de Lommel et un an plus tard, je vais à De Kuip." Le 21 avril, Le Busser jouera avec Go Ahead Eagles la finale de la Coupe des Pays-Bas à De Kuip. Jeudi soir, nous saurons si cela sera contre l'AZ Alkmaar ou contre Heracles Almelo.