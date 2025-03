Jean Butez révèle pourquoi ça n'a pas marché avec Anderlecht et... Kompany

Anderlecht a bien tenté de recruter Jean Butez cet été, mais le gardien a choisi de se lancer dans une nouvelle aventure à l'étranger. Il revient sur ses débuts dans cette nouvelle expérience.

"C'était une belle opportunité, surtout avec la Ligue Europa en prime, mais je voulais quelque chose de nouveau. Après sept ans en Belgique, j'en avais fait le tour." Finalement, le portier n'a trouvé de solution qu'en janvier et est parti pour l'Italie à Como.

Butez a donc passé une demi-saison sur le banc à l'Antwerp. "C'était une nouvelle situation pour moi", dit-il dans GvA. "J'ai apprécié passer plus de temps avec ma famille, mais je suis surtout heureux d'être à nouveau titulaire. Je l'apprécie encore plus qu'avant."

À Como, c'est d'abord l'expérimenté Pepe Reina qui était devant le but, mais Butez a pris la relève : "S'entraîner chaque jour avec une légende vivante comme Reina est un privilège. Même à 42 ans, il reste motivé et est un véritable leader, tout comme Alderweireld à l'Antwerp."

"Notre entraîneur Cesc Fabregas veut jouer un football offensif avec beaucoup de pressing. J'ai beaucoup appris de ses analyses", dit-il. Como vise la promotion, et Butez semble jouer un rôle important.

Déjà à l'été 2023, le Français voulait franchir un palier. "Il y a eu des discussions avec Burnley, alors dirigé par Vincent Kompany, et d'autres clubs anglais", révèle-t-il. Un transfert n'avait cependant pas abouti : "L'Antwerp demandait 8 millions d'euros, ce qui a joué, mais il y avait aussi simplement peu d'offres concrètes."

Finalement, Butez est resté un an et demi de plus à l'Antwerp et a eu l'occasion de jouer en Ligue des Champions : "Cela m'a rendu plus fort en tant que gardien de but. Maintenant, je retrouve en Serie A des équipes du même niveau. Cela a peut-être pris un peu plus de temps, mais je suis satisfait de la manière dont tout s'est déroulé."