L'homme derrière l'arrivée de Matteo Dams en Arabie Saoudite revient sur les coulisses de son transfert : "Au début, je ne le connaissais pas"

Matteo Dams a quitté l'Europe et le PSV de manière surprenante pour rejoindre l'Arabie Saoudite. L'homme derrière son arrivée, Lisandro Isei, s'est exprimé sur les coulisses de son transfert.

Pourtant promis à un avenir radieux sur le continent européen et peut-être chez les Diables, Matteo Dams a quitté le PSV à la surprise générale pour rejoindre l'Arabie Saoudite et Al-Ahli. Dans un entretien accordé à Voetbal International, le responsable du recrutement néerlandais pour le club saoudien, Lisandro Isei, s'est exprimé sur les coulisses de son arrivée.

"C'est l'entraîneur Matthias Jaissle qui est d'abord venu me trouver et qui m'a demandé si je le connaissais. J'avais vu passer son nom quelques fois dans les compositions du PSV, mais je ne l'avais jamais vraiment vu jouer. Les analystes qui l'avaient vu étaient impressionnés, alors je suis allé voir moi-même."

"Nous avons frappé à la porte juste avant la fermeture du mercato. Le PSV venait de vendre son latéral gauche Fredrik Oppegard à l'AJ Auxerre, mais il leur en restait encore trois en comptant Mattéo et le convalescent Sergino Dest. Ils ont demandé dix millions, nous les avons offert."

Dès les premiers instants, il a été convaincu par les qualités de Matteo Dams, dont les performances sont louées depuis son arrivée en Arabie Saoudite.

"Il n'est pas le plus fort, pas le plus grand, il est rapide mais n'est pas le plus rapide, mais il est incroyablement intelligent. Les solutions qu'il trouve avec le ballon et ses courses avant de le recevoir, c'est fort."

"C'est toujours dangereux de comparer, mais cet aspect me fait penser à Daley Blind. Je pense qu'il peut aussi jouer comme milieu de terrain, notre entraîneur a le même avis." Rudi Garcia s'intéressera-t-il à lui malgré son départ de l'Europe ? Réponse prochainement...