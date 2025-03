Une attitude quant à la réforme du championnat pose question : "Ils ont soudainement changé d'avis, c'est bizarre"

Dès la saison 2026-2027, le Jupiler Pro League sera de retour dans un format avec 18 clubs, sans Playoffs, pour le plus grand bonheur de Johan Boskamp. Le Néerlandais se pose toutefois des questions quant à l'attitude du Racing Genk.

Cela n'a pas été facile et tout le monde n'en est pas content, mais une majorité des deux tiers a voté en faveur d'un nouveau format de compétition à 18 clubs et sans Playoffs à compter de la saison 2026-2027.

Une nouvelle qui fait le plus grand bonheur de l'ancien joueur du RWDM et du Lierse, Johan Boskamp. "Alléluia ! Enfin, après quinze ans, je suis loin d'être triste. Je n'ai plus besoin d'expliquer ce système de merde aux Pays-Bas" a-t-il déclaré sans détours au Nieuwsblad.

L'attitude de Genk interpelle Johan Boskamp

Par contre, le Néerlandais y recevra désormais des questions sur la Challenger Pro League, où un quota de quatre équipes U23 a été fixé... dès la saison prochaine. "Je les enverrai à Peter Croonen (ndlr : le président de Genk), il pourra alors m'expliquer. Genk a toujours été un grand fan des Playoffs, mais ils changent soudainement d'avis pour ne pas que le Jong Genk soit relégué. C'est bizarre."

L'idée de changer le format en D1A dès la saison prochaine était également sur la table, ce qui aurait faussé toute cette fin de saison. "Ç'aurait été fantastique", a répondu ironiquement Boskamp.

"Allez. Changer les règles en pleine lutte pour le maintien ? Ce n'est juste pas possible. Mais je suis content que nous ayons supprimé ces Playoffs, le Club de Bruges a atteint son objectif de réduire le nombre de matchs."