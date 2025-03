🎥 L'ex-Brugeois Noa Lang craque à nouveau : le PSV plonge dans une crise inquiétante

Le PSV a de nouveau subi une défaite contre Go Ahead Eagles. Après l'élimination en coupe mercredi, les Eindhovenois ont également perdu en championnat 3-2 contre Go Ahead.

Le match a bien commencé pour Go Ahead Eagles, avec un but d'Oliver Antman. Le PSV est revenu avec des buts de Luuk de Jong et de l'ancien joueur du Club Bruges, Noa Lang.

Cependant, le but d'Antman marqué dans la dernière minute a plongé le PSV dans une profonde crise. La défaite signifie que le PSV n'a gagné que deux fois lors de ses neuf derniers matchs de championnat.

Pourquoi gagner une fois quand on peut le faire deux fois ? 🫣✌️ pic.twitter.com/XDvKXWIsVI — Play Sports (@playsports) 1er mars 2025

Une pression supplémentaire sur l'équipe. Surtout parce que le PSV joue mardi en huitième de finale de la Ligue des Champions contre Arsenal.

Noa Lang perd patience

Il y avait de l'insatisfaction, et Lang est à nouveau impliqué dans un conflit. En seconde mi-temps, après avoir été tiré par le bras par Aske Adelgaard, il a réagi avec colère en poussant sa tête contre celle de son adversaire. L'arbitre Pol van Boekel a donc exclu Lang avec un carton rouge pour sa réaction.

Ce ne sera pas une Noano à ta fête, Adelgaard ! 😬🤬 pic.twitter.com/S994PuD3Pu — Play Sports (@playsports) 1er mars 2025

Le PSV est actuellement deuxième en Eredivisie avec 52 points. Le leader Ajax joue encore contre Almere City et pourrait porter son avance sur le PSV à huit points.