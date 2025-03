🎥 Allô, Rudi Garcia : Thibaut Courtois est proche d'un retour chez les Diables ? Tout le monde ne lui déploie pas le tapis rouge

La Premier League a connu une petite pause sans rencontre de championnat, le week-end dernier, afin de permettre aux 1/8es de finale de la FA Cup de se disputer.

Si quelques surprises avaient déjà vu le jour, comme la qualification de Fulham à Manchester United et celle de Preston face à Burnley, c'est Nottingham Forest qui a bien failli passer à la trappe, ce lundi, dans la dernière rencontre de ces 1/8es de finale.

Opposé à Ipswich Town, l'actuel troisième de la Premier League a même vu le promu (18e du championnat) ouvrir le score en début de deuxième mi-temps (Hirst, 0-1, 53e), avant de réagir un petit quart d'heure plus tard (Yates, 1-1, 68e).

Mais Nottingham, malgré une barre transversale de Gibbs-White en fin de rencontre (83e), n'a pas su faire la différence avant les prolongations... et même pendant celles-ci.

C'est donc la séance de tirs au but qui a départagé les deux équipes. Et si les neuf premiers envois ont été marqués, Matz Sels a stoppé celui de Jack Taylor pour permettre à Nottingham de rejoindre les quarts de finale.

Alors que Thibaut Courtois va vraisemblablement reprendre sa place entre les perches de l'équipe nationale, l'ancien de Strasbourg, Anderlecht et Gand continue de montrer que Rudi Garcia peut compter sur lui dans une saison absolument exceptionnelle sur le plan individuel.

