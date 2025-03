Comment Besnik Hasi s'est rendu impossible à Malines : "On dirait qu'il cherchait lui-même son licenciement"

Un jour après le licenciement de Jonas de Roeck à l'Antwerp, le KV Malines a également pris congé de Besnik Hasi. L'Albanais s'était rendu presque impossible au sein du club avec ses paroles et ses actions. Récit de son licenciement.

Besnik Hasi a-t-il provoqué lui-même son départ de Malines ou a-t-il été victime de son caractère explosif ? Ce qui s'est passé ces derniers mois derrière les casernes a inévitablement conduit au limogeage de l'entraîneur principal, pour lequel Malines avait pourtant tout fait l'été dernier pour le garder au club.

Vanderbiest jusqu'à la fin de la saison ?

Il y a de fortes chances que Fred Vanderbiest prenne le relais jusqu'à la fin de la saison, car à Malines, ils veulent d'abord mettre de l'ordre. La situation financière n'a pas facilité la décision, parce que le club doit encore verser une prime de licenciement à Hasi.

L'Albanais n'a récolté que onze points sur 45 et n'a remporté qu'un seul des treize derniers matchs de championnat. La défaite contre le Beerschot, qui a longtemps joué à dix, a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Le fait que les supporters se soient montrés mécontents et aient même fait irruption dans le vestiaire a montré que la situation était devenue intenable.

Personne ne peut s'attaquer ainsi à ses supérieurs

Mais c'était une accumulation de choses. Il y avait déjà des remous en interne depuis un certain temps. Hasi critiquait régulièrement la direction et était aussi très dur envers ses joueurs. Ses paroles après les défaites et les performances décevantes créaient des tensions au sein du club.

Après la défaite 4-0 contre Anderlecht, il a déclaré que son équipe "ne savait pas défendre" et que les buts encaissés étaient "scandaleux". Avant le match contre La Gantoise, il a critiqué le mercato estival et a affirmé que le KV Malines aurait dû participer aux Champions Play-offs avec un mercato correct. Il attaquait directement ses supérieurs.

Après ce même match, il a critiqué l'attaquant Lion Lauberbach, car il n'a pas intelligemment joué une occasion et a gâché l'opportunité. Même après une phase "VAR" controversée contre La Gantoise, il a vivement réagi et a accusé les arbitres de les "b*iser".

La situation a atteint son point culminant la semaine dernière lorsque Hasi s'est disputé avec un supporter dans les tribunes après le match nul contre Saint-Trond. Les joueurs ont dû retenir leur entraîneur. Plus tard, il a minimisé l'incident, mais l'agitation ne faisait que croître.

L'entraîneur le plus ancien est parti

Essayez de tout comprendre… Hein Vanhaezebrouck a fait des choses similaires à Gand, et le propriétaire Sam Baro n'a pas non plus apprécié. Wouter Vrancken a également payé le prix à Genk après des déclarations semblables. Il semblait en effet que Hasi se conduisait lui-même à un départ. On se demande s'il trouvera rapidement un nouveau club…

Hier, le PDG Frank Lagast et le propriétaire Philippe van Esch ont longuement discuté de la situation. Ce matin, à 7 heures, Hasi a été informé de la décision définitive. En place depuis un an et trois mois, il était le plus ancien entraîneur en Pro League.