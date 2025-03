Officiel : l'Antwerp a déjà trouvé le successeur de Jonas De Roeck !

Après le licenciement de Jonas De Roeck ce lundi, le nom de son successeur aura vite été connu. Il est désormais officiel : c'est Andries Ulderink qui fait son retour au Bosuil.

L'Antwerp n'aura pas longtemps pesé ses options au moment de remplacer Jonas De Roeck, qui a officiellement pris la porte ce lundi. Le bilan du coach n'était pourtant pas mauvais mais selon plusieurs sources, le vestiaire n'était plus derrière lui.

Quoi qu'il en soit, un nom était immédiatement cité : Andries Ulderink (55 ans), que le Bosuil a déjà connu en tant qu'adjoint de Mark Van Bommel. L'idée de faire revenir Van Bommel lui-même a également été brièvement considérée mais ne faisait pas l'unanimité.

Andries Ulderink (55) is de nieuwe T1 van RAFC. Hij heeft een principeakkoord met onze club, en tekent normaal gezien eerstdaags zijn contract tot het einde van dit seizoen. ✍️🔴⚪



Ulderink is geen onbekende op de Bosuil. Tijdens de seizoenen 22-23 en 23-24 was hij assistent en… pic.twitter.com/QrDroSsEBr — Royal Antwerp FC (@official_rafc) March 4, 2025

C'est désormais officiel : Ulderink est le nouveau T1 de l'Antwerp, qu'il devra tenter d'amener le plus haut possible au classement alors que le Great Old est déjà assuré du top 6. L'objectif sera bien sûr un ticket européen.

Ulderink, après son passage à l'Antwerp, avait été adjoint de Philippe Clément aux Glasgow Rangers. Il dispose également d'une expérience comme T1, aux Pays-Bas et en Afrique du Sud. "Andries commencera à travailler jeudi et sera présenté à la presse vendredi. Dimanche, il sera sur le banc face à La Gantoise", précise le club dans son communiqué.

Andries Ulderink signe jusqu'au terme de la saison en cours ; reste à voir s'il convaincra au Bosuil et sera ensuite prolongé.