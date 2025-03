"Il aurait fallu garder une base stable" : un cadre des Diables à cœur ouvert sur l'échec du règne de Tedesco

L'enthousiasme autour des Diables Rouges est cruellement retombé ces derniers mois. Pour Thomas Meunier, il faut tirer les leçons des dernières désillusions.

Du haut de ses 33 ans, Thomas Meunier est un témoin privilégié des changements de ces dernières années en équipe nationale. La fin progressive de la génération dorée, le tournant pris par le groupe sous Domenico Tedesco, le Lillois a vécu tout cela de l'intérieur.

"La soupe était bien trop bonne, elle était même excellente entre 2014 et 2020, et petit à petit, ça s’est gâté. Mais la plante n’est pas morte et je suis convaincu que d’ici deux à quatre ans, la Belgique pourra à nouveau accomplir de très belles choses", a-t-il expliqué au journal Le Soir.

Pour Meunier, le changement générationnel a sans doute été trop brutal : "Sur les dernières sélections, il n’y avait plus beaucoup d’anciens. La passation a effectivement eu lieu, peut-être même un peu trop radicalement".

Garcia devra trouver l'équilibre

"Il aurait fallu garder une base stable et faire rayonner cette influence et cette expérience avec de nouveaux joueurs parce que c’est clair qu’il y a énormément de talents en Belgique, et je suis certain que l’avenir sera très intéressant", explique le latéral gaumais.

Rudi Garcia devra mieux gérer cette transition, avec l'aide des tauliers du groupe : " Le rôle des plus anciens est surtout de souligner qu'il y a eu aussi des périodes difficiles avant la génération dorée. Ce succès n’est pas venu tout seul. Même pas en un jour. La qualité des jeunes – Doku, Bakayoko, Fofana – est grande. Je vois ça dans leurs clubs. Ils sont vraiment exceptionnellement bons. Ils sont encore jeunes mais ils vont percer. Mais nous devons leur faire comprendre que tout cela ne s’est pas fait en un jour".