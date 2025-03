Kompany face à un coup dur : l'un de ses cadres pourrait quitter le Bayern cet été

L’avenir de Joshua Kimmich, l’un des piliers du Bayern Munich de Vincent Kompany est plus incertain que jamais. Alors que le joueur avait initialement décidé de rester une saison supplémentaire en Bavière, la situation a pris un tournant inattendu ces dernières semaines.

Face à l’échéance imminente de son contrat qui expire dans moins de six mois les dirigeants du Bayern ont relancé les discussions pour le prolonger. Cependant, les hésitations de Kimmich ont fini par irriter le club qui a finalement retiré son offre de renouvellement.

Selon des informations révélées par BILD, l’offre du Bayern, bien que légèrement supérieure à son salaire actuel aurait été jugée insuffisante par le milieu de terrain allemand de 30 ans.

En parallèle, le Paris Saint-Germain aurait soumis une proposition alléchante à Kimmich. Bien que les détails financiers n’aient pas été dévoilés, Sky Sports avance que le PSG lui proposerait un engagement jusqu’en 2029. Cette offre place le club parisien en position de force dans cette bataille pour le joueur.

🚨🔵🔴 Paris Saint-Germain have submitted an official written offer to Joshua #Kimmich, as revealed. #PSG are offering him a top contract until 2029. The offer is on the table but has neither been accepted nor rejected by Kimmich so far.



