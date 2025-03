La Pro League brille : un joueur d'Anderlecht voit sa valeur bondir de 22,4 millions, et cinq joueurs du Club Bruges affichent une plus-value combinée de 60 millions

La Pro League confirme une fois de plus son statut de vivier de talents. Selon le CIES Football Observatory, treize joueurs évoluant dans le championnat figurent parmi le top 100 mondial des joueurs ayant enregistré la plus forte progression de leur valeur marchande au cours des 6 derniers mois.

Ainsi, le championnat belge surclasse la plupart des autres championnats européens de taille similaire, seuls le Portugal et les Pays-Bas comptant davantage de joueurs dans cette liste.

Le Club Bruges se distingue avec cinq joueurs. Joaquin Seys, Christos Tzolis, Joel Ordóñez, Chemsdine Talbi et Ardon Jashari ont vu leur valeur marchande augmenter ensemble de près de 60 millions d'euros. Leurs performances solides en Ligue des champions contribuent sans aucun doute à cette forte hausse.

Genk place trois joueurs dans la liste, même s'ils se situent plus bas au classement. Konstantinos Karetsas, Yaimar Medina et Matte Smets ont vu leur valeur augmenter considérablement. Cela montre que Genk continue de faire honneur à sa réputation de club formateur.

Simic spectaculaire

Anderlecht et l'Union Saint-Gilloise sont également bien représentés avec deux joueurs chacun. Du côté mauve et blanc, c'est surtout Jan-Carlo Simic qui impressionne. Sa valeur a augmenté de 22,4 millions d’euros, faisant de lui le joueur du championnat belge ayant enregistré la plus forte progression. Anderlecht voit aussi César Huerta faire un beau bond.

À Union, ce sont Franjo Ivanovic et Noah Sadiki les deux représentants de l'équipe. Ce club bruxellois est réputé pour son recrutement rigoureux et les transferts lucratifs de ses talents. Leur présence dans cette liste en est une nouvelle preuve.

Westerlo a également un représentant

Westerlo compte également un jeune talent prometteur dans ses rangs. Luka Vuškovic a vu sa valeur marchande augmenter de 18,3 millions d'euros. Sa valeur est actuellement estimée à 21,6 millions d'euros.

Cette évolution confirme que le championnat belge reste une étape idéale pour les jeunes talents qui souhaitent se développer avant de partir vers un championnat de premier plan. Le fait que tant de joueurs de la Jupiler Pro League figurent dans la liste montre que les clubs font un excellent travail en matière de recrutement et de développement des talents.

Les joueurs belges dans la liste

+22,4 M € - Jan-Carlo Simic (Anderlecht) - 28,7 M € - 19,8 ans

+18,3 M € - Luka Vuškovic (Westerlo) - 21,6 M € - 18,0 ans

+15,9 M € - Franjo Ivanovic (Union SG) - 22,1 M € - 21,4 ans

+12,4 M € - Joaquin Seys (Club Bruges) - 15,4 M € - 19,9 ans

+12,2 M € - Christos Tzolis (Club Bruges) - 33,5 M € - 23,1 ans

+12,1 M € - Noah Sadiki (Union SG) - 23,6 M € - 20,2 ans

+11,8 M € - Joel Ordóñez (Club Bruges) - 29,2 M € - 20,9 ans

+11,7 M € - Chemsdine Talbi (Club Bruges) - 15,3 M € - 19,8 ans

+11,2 M € - Ardon Jashari (Club Bruges) - 19,7 M € - 22,6 ans

+9,9 M € - César Huerta (Anderlecht) - 18,6 M € - 24,3 ans

+9,0 M € - Konstantinos Karetsas (Genk) - 13,4 M € - 17,3 ans

+6,6 M € - Yaimar Medina (Genk) - 9,0 M € - 20,3 ans

+6,3 M € - Matte Smets (Genk) - 13,9 M € - 21,2 ans