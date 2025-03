John Textor ne nous avait pas habitués à ça : la réaction du patron de l'OL et du RWDM après la suspension de Fonseca

Paulo Fonseca a été suspendu pour 9 mois par la commission de discipline de la LFP suite à son attitude à l'encontre d'un arbitre. On pouvait penser que l'OL verrait cela d'un mauvais oeil.

Paulo Fonseca vient d'arriver en poste à l'OL, lui qui a succédé à Pierre Sage le 31 janvier dernier seulement. Un mois et quelques jours plus tard, le voilà suspendu pour 9 mois par la commission de discipline de la LFP suite à son attitude à l'encontre de Mr Millot lors de Lyon-Brest.

Autrement dit : on ne verra plus Fonseca sur un banc de Ligue 1 avant... le 30 novembre 2025. Le Portugais a également été interdit de vestiaire avant et après les matchs jusqu'au 15 septembre prochain. Une sanction incroyablement sévère.

Pour l'OL, c'est un coup dur. Un appel reste possible, mais même en cas de réduction de peine, l'entraîneur des Gones risque fort de ne pas pouvoir prendre place sur le banc avant la fin de la saison. Vu son arrivée récente, on aurait pu penser que John Textor, connu pour "épuiser" rapidement ses coachs, aurait simplement décidé de mettre un terme à sa collaboration avec Paulo Fonseca.

Mais l'homme d'affaires américain a immédiatement évacué cette éventualité. À l'occasion de l'anniversaire de son coach, Textor l'a assuré de son soutien : "Joyeux anniversaire, Paulo. Je reste à tes côtés, aujourd'hui et toujours. Tu as fait une erreur, tes excuses étaient sincères et la punition est clairement trop sévère. Tu es la bonne personne pour l'OL et nous allons continuer", écrit-il sur Instagram.

L'Equipe confirme de son côté que l'Olympique Lyonnais faisait front aux côtés de son entraîneur et n'envisageait pas de s'en séparer. Le club a l'intention de faire appel pour réduire la suspension, et réfléchit à des solutions pour permettre à Fonseca de coacher au mieux malgré les circonstances.