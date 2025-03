La Challenger Pro League prendra-t-elle un tournant définitif ce week-end ? "On peut le faire dès ce vendredi !"

Le RFC Seraing a une bonne occasion de faire le trou. Avec un Jong Genk bye, les Métallos pourraient prendre six points d'avance sur la place de relégable en cas de victoire face au Club NXT, ce vendredi soir.

Le week-end dernier, le RFC Seraing a partagé l'enjeu sur la pelouse de Lommel dans le "match de la mort" en Challenger Pro League. Les Métallos sont toujours devant le Jong Genk et donc sauvés, mais l'écart reste maigre.

"On avait l'impression qu'on aurait pu prendre les trois points à Lommel car on a été solides dans notre organisation et on s'est procuré des occasions en transition", commentait Mbaye Leye en conférence de presse, ce jeudi, avant la rencontre entre Seraing et le Club NXT.

"On a cependant été punis sur deux erreurs, et on va devoir corriger ça si on veut bien terminer la saison. Il faudra profiter des week-ends "bye" qu'auront encore nos concurrents et on devra gagner à la maison pour se maintenir. Je sais qu'on peut le faire dès ce vendredi soir."

Contre les U23 du Club de Bruges, sixièmes du championnat, Seraing tentera d'accrocher sa première victoire depuis le 22 décembre au Patro Eisden (2-3) mais devra faire attention à ne pas commettre les mêmes erreurs défensives.

D'autant que c'est le Jong Genk qui devait affronter Deinze ce week-end et qui se retrouve donc "bye". Seraing peut prendre six longueurs d'avance sur les jeunes Limbourgeois et ne doit pas laisser filer cette occasion.