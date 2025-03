Des liens étroits avec Paul-José Mpoku...mais aussi Bruno Venanzi : qui se cache derrière les candidats repreneurs émiratis du Standard ?

2456

C'est le suspense le plus total pour la course (ou plutôt le marathon) quant à la reprise du Standard. Les options sur la table deviennent plus claires.

À l'image des hommes forts qui emmènent la candidature du consortium américiain, l'esquisse de l'offre venue d'un groupe émirati pour racheter le Standard prend également forme. La RTBF rapporte que c'est World Gate Investment qui est derrière ce projet de rachat. WGI a été en 2014 aux Émirats Arabes Unis, avec des bureaux à Abu-Dhabi et Dubaï. Le groupe se décrit comme un fonds d’investissement actif dans de nombreux secteurs comme l’énergie, l’immobilier, l’industrie et les soins de santé. Le réseau vérviétois Malgré la concentration de ses activités au Moyen-Orient et au nord de l’Afrique, WGI cherche également à soigner ses partenariats sur le continent européen. Il se trouve que le responsable de la branche européenne est un Verviétois d’origine marocaine. Cela explique que le groupe voie sa candidature portée par Paul-José Mpoku, lui aussi Verviétois et ancien capitaine du Standard. Cette proximité a également permis à World Gate Investment de se faire conseiller par Bruno Venanzi. Comme dans le cas du consortium américain, le candidat émirati est donc poussé en coulisses par des acteurs particulièrement bien connus en Principauté. Reste à voir ce qui fera pencher la balance dans la décision finale.