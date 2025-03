Un plan social à prévoir mais deux Liégeois aux manettes : ce qui attend le Standard s'il reste sous pavillon américain

Le visage du Standard de ces prochaines années est toujours aussi incertain. Mais la direction prise si l'offre de rachat émise par le consortium américain venait à être privilégiée commence à se dessiner.

Un nouveau propriétaire américain pour le Standard ? Un consortium américain a longuement négocié avec Moelis&Co. Sacha Tavolieri a dévoilé aujourd'hui les hommes forts sur lesquels s'appuyerait le projet s'il venait à être privilégié.

Le Liégeois Frédéric Jacquet (directeur de l’aéroport de Liège) deviendrait directeur de la stratégie et du développement des entreprises. Le but serait d'épurer la situation financière du club d'ici dix ans, sans tabler sur la vente de joueurs pour gonfler les chiffres mais en se serrant la ceinture, avec un plan social fait de réductions salariales et de licenciements à la clé.

A-CAP doit prendre sa décision

Jacquet a été contacté par le Parisien Anouar Hassoune. Homme de l'ombre de la partie financière, déjà impliqué dans le rachat du PSG, c'est lui qui a réuni tous les investisseurs pour faire tenir le projet debout.

Comme Frédéric Jacquet, un autre Liégeois pourrait en profiter pour s'inviter dans les hautes sphère du club. Il s'agit de Christophe Corteil, qui reprendrait ainsi la gestion commerciale. Il dispose notamment d'une expérience probante du côté de la Juventus, où il a contribué au développement de l’Allianz Stadium.

Si l'offre du consortium américain devait être choisie, Pierre Locht devrait poursuivre en tant que CEO pour se porter garant de la bonne transition, en éclaircissant notamment certaines zones d'ombre. Fergal Harkin ne conserverait, quant à lui, pas son rôle de directeur sportif. C'est désormais à A-CAP, le bailleur de fonds de 777 Partners, de donner son aval avant le début des grandes manoeuvres.