Le prodige d'Anderlecht dont tout le monde parlait : aujourd'hui oublié, mais toujours là...

Il y a des jeunes talents dont tout le monde est convaincu qu'ils vont exploser. Marco Kana en faisait partie lorsqu'il a éclos il y a près de 5 ans à Anderlecht. À 17 ans, le milieu de terrain semblait destiné à un brillant avenir. Depuis peu, les choses ont pris une tournure moins favorable.

Un garçon extrêmement intelligent avec une technique au-dessus de la moyenne pour un milieu de terrain défensif. On l'appelle "Le Professeur" à Neerpede. Mais Marco Kana n'a pas pu se faire remarquer depuis sa percée sous le duo Vercauteren-Kompany.

386 jours à l'infirmerie

Cela s’explique en grande partie par sa fragilité face aux blessures. À chaque fois qu’il semblait s’installer durablement, un nouvel incident venait tout remettre en question. Ainsi, au cours des cinq dernières années, il a passé un total de 386 jours à l'infirmerie. Difficile dans ces circonstances de compter sur lui en tant que club.

Pourtant, tout le monde à Neerpede était convaincu de son talent. Vincent Kompany était un grand fan et aurait aimé le voir évoluer. Brian Riemer l'a vu jouer quelques fois et espérait pouvoir l'utiliser comme une pièce autour de laquelle construire une équipe. Mais tout s'est avéré être un échec... Kana ne semble pas capable de rester en bonne santé pendant longtemps.

Plus de prolongation de contrat

Depuis quelques semaines, il est réapparu chez les Futures. Le joueur de 22 ans était même sur le banc de l'équipe première contre Minsk et Fenerbahçe. L'objectif est maintenant de le remettre en forme, mais un avenir en équipe première n'est plus envisagé. S'il part maintenant, ce sera définitif : pas de prêt comme à Courtrai la saison dernière.

Kana dispose encore d’un an de contrat avec les Mauves, mais une prolongation semble exclue en raison de son historique de blessures. "Dommage", pensent beaucoup à Neerpede qui ont travaillé avec lui chez les jeunes. En pleine forme, il est capable de grandes choses. Un milieu de terrain défensif qui pense toujours vers l'avant et peut jouer en une touche.

Cependant, Anderlecht a déjà recruté Cédric Hatenboer pour la saison prochaine et a également Mats Rits et Majeed Ashimeru sous contrat. Ils ne lui envisagent plus de place dans l’équipe première, sauf en cas d’un revirement spectaculaire de situation.

Les prochains mois seront donc importants pour Kana chez les Futures. Il doit prouver qu'il peut rester en forme et apporter une valeur ajoutée à toute équipe intéressée. Parce que son profil en lui-même... reste toujours de premier plan.