Semaine difficile à Charleroi : trois absents dans le groupe de Rik de Mil pour la réception de Malines !

Assuré de son maintien, le Sporting Charleroi recevra Malines pour entretenir un infime espoir de Champions Play-offs. Une rencontre lors de laquelle Rik de Mil sera privé de trois joueurs.

Le week-end dernier, le Sporting Charleroi a assuré son maintien en Jupiler Pro League grâce à un partage face au Racing Genk au terme duquel les Zèbres auraient mérité mieux.

Huitièmes à une longueur du Standard et cinq de La Gantoise, Charleroi a encore un infime espoir de disputer les Champions Play-offs. Il faudra s'imposer contre Malines... et au Club de Bruges, tout en espérant un 0/6 des Buffalos.

Trois absents à Charleroi pour affronter Malines

Une situation à laquelle ne voulait pas trop penser Rik de Mil, ce vendredi en conférence de presse. L'entraîneur de Charleroi "veut jouer le coup à fond", mais il sait que la possibilité est mince.

De plus, le T1 carolo a annoncé de mauvaises nouvelles venues de l'infirmerie. Les Zèbres ont connu une semaine d'entraînement difficile.

En effet, Parfait Guiagon s'est blessé à la cheville et Aiham Ousou aux adducteurs. Ils manqueront tous les deux la rencontre du week-end et doivent passer des examens complémentaires pour évaluer la gravité de la blessure. Enfin, Grejohn Kyei est malade et aussi forfait, a annoncé Rik de Mil.