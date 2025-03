"C'est dur d'être quatre ans dans un club quand tu sais que ton potentiel est plus élevé" : les confidences d'Adem Zorgane sur sa situation à Charleroi

Adem Zorgane se confie sur sa relation avec son entraîneur Rik De Mil. Le Carolo ne manque également pas d'ambitions et espère évoluer à un niveau encore plus élevé prochainement.

Le capitaine de Charleroi, Adem Zorgane, n'a manqué aucune rencontre des Zèbres depuis le début de la saison et a presque 100 % de temps de jeu. Une confiance qu'il doit à son coach, Rik De Mil : "Quelles sont les consignes que le coach me donne sur le terrain, mais également en dehors, pour que je puisse remplir mon rôle de capitaine au mieux ? Il ne me donne pas de consignes techniques, ni tactiques. Parfois, quelques petits rappels."

"Il m'a dit que je comprends vite quand il explique un truc. Que ce soit en théorie ou sur le terrain, je comprends vite", explique le joueur au micro de François-Nicolas Sepulchre pour DAZN Belgium.

Un coach qui est également essentiel d'un point de vue psychologique : "Mais il a toujours été là pour moi sur le plan mental. Il sait que ça fait quatre ans que je suis là, et c'est difficile de rester aussi longtemps dans un club quand tu veux aller plus loin et que tu sais que ton potentiel est plus élevé."

"Il m'a donc aidé sur cet aspect-là", souligne l'Algérien. "Il m'a dit : 'Tu es là cette année, j'ai besoin de toi. Il faut que tu sois là mentalement, il faut que tu pousses les autres à aller à fond à l'entraînement ou en match. Il faut que tu sois toujours là pour les autres et les autres seront toujours là pour toi. Parce que tu es important pour l'équipe et si tu donnes une bonne image, les autres te suivront'."

Mais alors, cela arrive-t-il souvent qu'il ait ce genre de discussions ? "Ça nous arrive beaucoup d'avoir des discussions tous les deux quand il trouve que je ne suis pas bien moralement", explique Zorgane. "Il me parle de ça. Il me comprend, en fait, on voit sur mon visage si je suis bien ou non."