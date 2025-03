"C'est le genre de parcours que j'espère pour mon petit-fils" : Paul Van Himst impressionné par un jeune joueur de Pro League

Amando Lapage a quitté Anderlecht pour Westerlo cet hiver. Ce n'était pas le chemin qu'il espérait, mais l'attente chez les Mauves devenait trop longue. Son grand-père, Paul Van Himst, garde espoir et pense que tout reste possible.

Amando Lapage (20) espérait s'imposer à Anderlecht, mais cela n'a pas fonctionné. Il a eu quelques opportunités avec l'équipe première, mais a principalement évolué en Challenger Pro League avec les U23.

Cet hiver, il a choisi de prendre un nouveau départ. Lassé d’attendre sa chance chez les Mauves, il s’est engagé avec Westerlo, où il attend toujours sa première titularisation.

Utrecht s'était également montré intéressé. "J’ai entendu ça aussi, mais le projet sportif n’était pas vraiment là", confie Lapage au Gazet van Antwerpen.

Son choix était déjà fait : "J’ai aussi visité Utrecht, où j’ai parlé avec l’entraîneur Ron Jans. Mon ancien coéquipier Alonzo Engwanda a de bonnes chances là-bas, mais finalement, Anderlecht a accepté l'offre de Westerlo."

Ce n’est pas tout à fait le parcours qu’il imaginait, mais à 20 ans, tout reste encore possible. Son grand-père, Paul Van Himst, est optimiste et espère qu’il suivra un chemin similaire à celui de Matte Smets, passé par Saint-Trond, Genk et devenu Diable Rouge. "Tu sais qui est un bon exemple pour Amando ? Matte Smets. Il a fait ses armes à Saint-Trond, a progressé à Genk et est devenu Diable Rouge. C’est le genre de parcours que j’espère pour mon petit-fils", conclut-il.